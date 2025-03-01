В России снимут первый киберсериал об искусственном интеллекте

Съемки первого в России документального киберсериала об искусственном интеллекте (ИИ) с использованием нейросетей начнутся летом 2025 года, рассказал автор проекта, директор Фонда социального кино Михаил Комлев.

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По его словам, проект будет состоять из четырех серий. Съемки будут проходить в семи городах России, а также в таких странах БРИКС, как Индия, Китай, ЮАР и Бразилия.

Сериал расскажет про создание технологий искусственного интеллекта. Премьера запланирована на весну 2026 года.

Ранее стало известно, что итальянская киноактриса Изабелла Росселлини сыграет в новом фильме «Горький конец» о жизни избранницы британского короля Эдуарда VIII, американки Уоллис Симпсон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСъемкиПремьераСериал

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