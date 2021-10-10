Эдуарду Лимонову установили памятник на Троекуровском кладбище

Сторонники творчества писателя и политика Эдуарда Лимонова установили ему памятник на Троекуровском кладбище в столице.. Монумент выполнен московским скульптором Михаилом Баскаковым. Он также является членом Московского союза художников. Об этом пишут "Известия".

Скульптура была создана еще при жизни Лимонова. Скульптор изобразил писателя идущим вперед с арматурой в руке. Самому Лимонову этот образ нравился.

Эдуард Лимонов скончался 17 марта прошлого года в московской больнице в возрасте 77 лет. В последнее время он страдал от онкологии. Незадолго до смерти писатель перенес две операции, из-за которых появились осложнения.