Эдуарду Лимонову установили памятник на Троекуровском кладбище

Сторонники творчества писателя и политика Эдуарда Лимонова установили ему памятник на Троекуровском кладбище в столице.. Монумент выполнен московским скульптором Михаилом Баскаковым. Он также является членом Московского союза художников. Об этом пишут "Известия".

Скульптура была создана еще при жизни Лимонова. Скульптор изобразил писателя идущим вперед с арматурой в руке. Самому Лимонову этот образ нравился.

Эдуард Лимонов скончался 17 марта прошлого года в московской больнице в возрасте 77 лет. В последнее время он страдал от онкологии. Незадолго до смерти писатель перенес две операции, из-за которых появились осложнения.

Умер Эдуард Лимонов

Ранее Минюст не зарегистрировал партию «Другая Россия Э.В.Лимонова». Министерство юстиции не стало регистрировать партию «Другая Россия Э.В.Лимонова». Поводом для отказа стали вопросы к оформлению устава политической силы, а также к ряду делегатов учредительного съезда, который состоялся в конце апреля. Об этом сообщили в самой партии.

На съезде участники «Другой России Э.В. Лимонова» озвучили планы участвовать в выборах в Госдуму в сентябре в качестве зарегистрированной партии.



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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Эдуард Лимонов
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