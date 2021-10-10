Эдуарду Лимонову установили памятник на Троекуровском кладбище
Сторонники творчества писателя и политика Эдуарда Лимонова установили ему памятник на Троекуровском кладбище в столице.. Монумент выполнен московским скульптором Михаилом Баскаковым. Он также является членом Московского союза художников. Об этом пишут "Известия".
Скульптура была создана еще при жизни Лимонова. Скульптор изобразил писателя идущим вперед с арматурой в руке. Самому Лимонову этот образ нравился.
Эдуард Лимонов скончался 17 марта прошлого года в московской больнице в возрасте 77 лет. В последнее время он страдал от онкологии. Незадолго до смерти писатель перенес две операции, из-за которых появились осложнения.
Ранее Минюст не зарегистрировал партию «Другая Россия Э.В.Лимонова». Министерство юстиции не стало регистрировать партию «Другая Россия Э.В.Лимонова». Поводом для отказа стали вопросы к оформлению устава политической силы, а также к ряду делегатов учредительного съезда, который состоялся в конце апреля. Об этом сообщили в самой партии.
На съезде участники «Другой России Э.В. Лимонова» озвучили планы участвовать в выборах в Госдуму в сентябре в качестве зарегистрированной партии.
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