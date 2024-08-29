В России самиздат занял половину рынка электронных книг

В апреле-июне в России самиздат занял половину рынка электронных книг, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на ГК «Литрес».

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По данным газеты, финансовые показатели самиздата достигли 1,3 миллиарда рублей. Эксперты «Литрес» прогнозируют, что к концу года доля самиздата достигнет 40%.

Эксперты объясняют столь бурный рост самиздата тем, что у аудитории вырос интерес к аудиокнигам. Также одним из факторов роста самиздата называют переход авторов с площадок, заблокированных в России.

Ранее писатель посоветовал топ-5 книг для родителей первоклашек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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