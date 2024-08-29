В России самиздат занял половину рынка электронных книг
В апреле-июне в России самиздат занял половину рынка электронных книг, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на ГК «Литрес».
По данным газеты, финансовые показатели самиздата достигли 1,3 миллиарда рублей. Эксперты «Литрес» прогнозируют, что к концу года доля самиздата достигнет 40%.
Эксперты объясняют столь бурный рост самиздата тем, что у аудитории вырос интерес к аудиокнигам. Также одним из факторов роста самиздата называют переход авторов с площадок, заблокированных в России.
Ранее писатель посоветовал топ-5 книг для родителей первоклашек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА
- В Берлине вандалы осквернили памятник антиизраильскими надписями
- В России самиздат занял половину рынка электронных книг
- ЕС не пришел к соглашению по снятию ограничений на удары Киева вглубь России
- ЕС рассматривает только план Зеленского для урегулирования кризиса на Украине
- В Ростовской области в Шахтах загорелась подстанция
- СМИ: Украинский пилот погиб при крушении F-16 во время боевого задания
- СМИ: Актриса Орнелла Мути летит в Россию
- СМИ: Основателю Telegram Дурову не сообщили об ордере на арест во Франции
- Ежи атаковали дворец в Гатчине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru