В России представят драму «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем
Осенью 2025 года в российский прокат выйдет мистическая драма «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании World Pictures.
Сценарий проекта основан на романе Макса Портера «Горе — это штука с перьями». Фильм расскажет о том, как овдовевший художник, который воспитывает двоих детей, стремится пережить смерть жены. Внезапно герой начинает видеть ворона, который сошел с его картин.
Режиссером и сценаристом выступил Дилан Саузерн. Роли в фильме исполнили Джесси Кейв, Сэм Спруэлл, и Винетт Робинсон. Впервые проект показали на Sundance Film Festival в январе 2025 года, российская премьера состоится 6 ноября.
Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна», показанный в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин: Ущерб от терактов в Брянской и Курской областях составил млрд рублей
- Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня
- Мединский: Россия передала Украине позицию Путина о встрече глав государств
- Психотерапевт Шуров назвал бесполезным отпуск при эмоциональном выгорании
- Адвокат Алешкин заявил, что в России не готовы к возвращению смертной казни
- Представитель Бони отверг причастность телеведущей к пропаганде наркотиков
- «Был даже Бурунов»: Стали известны исполнители главных ролей в мюзикле Басты
- На телеведущую Боню составили протокол о пропаганде наркотиков
- Захарова: Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины
- Врач-дерматолог Божок дала советы заразившимся «зудом купальщика»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru