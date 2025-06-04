В России представят драму «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем

Сценарий проекта основан на романе Макса Портера «Горе — это штука с перьями». Фильм расскажет о том, как овдовевший художник, который воспитывает двоих детей, стремится пережить смерть жены. Внезапно герой начинает видеть ворона, который сошел с его картин.

Режиссером и сценаристом выступил Дилан Саузерн. Роли в фильме исполнили Джесси Кейв, Сэм Спруэлл, и Винетт Робинсон. Впервые проект показали на Sundance Film Festival в январе 2025 года, российская премьера состоится 6 ноября.

Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна», показанный в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, напоминает «Радиоточка НСН».

