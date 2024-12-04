В России предложили учредить День артиста
В России намерены учредить День артиста, который будут отмечать в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского 17 января. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
«Планируем, что 17 января 2026 года будет объявлено о учреждении Дня артиста и мы дадим старт 150-летнему юбилею СТД», - сказал он на заседании СТД.
По словам Машкова, в этот день во всех регионах России будут чествовать артистов.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист России» телеведущей, победительнице конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксане Федоровой, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru