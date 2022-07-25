В России появится новые виды циркового искусства
Президент Владимир Путин предложил министру культуры Ольге Любимовой подумать над новыми видами циркового искусства, сообщает РИА Новости.
Глава минкульта сообщила, что во время пандемии перестал работать «Цирк дю Солей».
«Сейчас «Цирк дю Солей», как вы сказали, прекратил существование. Нам, возможно, какие-то новые формы - вот организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты. Вы с ними пообщайтесь еще, пожалуйста», - обратился Путин к Любимовой.
Она также отметила, что у ведомства нет вопросов к работе «Росгосцирка». Любимова считает, что нужно наращивать материально-техническую базу организации, а также поддерживать творческие коллективы.
Ранее сообщалось, что устроители 45-го Международного циркового фестиваля в Монте–Карло приняли решение отказаться от приглашения российских артистов. В качестве объяснения такого поступка, организаторы фестиваля заявили, что мир сильно изменился и ситуация находится не под их контролем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- В России появится новые виды циркового искусства
- Ливень за час затопил несколько улиц в Москве
- Германия не видит причин для снижения поставок газа по «Северному потоку»
- Путин призвал к повышению доступности авиаперелетов для россиян
- Минздрав: заболеваемость гепатитом С в РФ снизилась на треть
- Минздрав: масочный режим в медорганизациях сохраняется
- Германия направит Украине €7,4 млн на поддержку бизнеса
- Зеленский подтвердил экспорт зерна при поддержке Турции
- Зеленский сменил командующего спецопераций ВС Украины
- Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru