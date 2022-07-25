В России появится новые виды циркового искусства

Президент Владимир Путин предложил министру культуры Ольге Любимовой подумать над новыми видами циркового искусства, сообщает РИА Новости.

Глава минкульта сообщила, что во время пандемии перестал работать «Цирк дю Солей».

«Сейчас «Цирк дю Солей», как вы сказали, прекратил существование. Нам, возможно, какие-то новые формы - вот организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты. Вы с ними пообщайтесь еще, пожалуйста», - обратился Путин к Любимовой.

Она также отметила, что у ведомства нет вопросов к работе «Росгосцирка». Любимова считает, что нужно наращивать материально-техническую базу организации, а также поддерживать творческие коллективы.

Ранее сообщалось, что устроители 45-го Международного циркового фестиваля в Монте–Карло приняли решение отказаться от приглашения российских артистов. В качестве объяснения такого поступка, организаторы фестиваля заявили, что мир сильно изменился и ситуация находится не под их контролем.



