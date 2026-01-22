В России покажут триллер «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком

В основе сюжета фильма – книга «Нацист и психиатр», написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем. Это история о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга.

При этом роль психиатра исполнил обладатель премии «Оскар» Рами Малек, а Геринга воплотил лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» Рссел Кроу. Помимо прочего в картине снимались номинанты на премию «Оскар» Майкл Шэннон и Ричард Э. Грант, а также восходящая звезда Лео Вудолл.

Впервые «Нюрнберг» представили на Международном фестивале в Торонто, где фильм получил четырехминутную овацию. Также картины вошла в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».

В российских кинотеатрах фильм представят с 19 марта.

