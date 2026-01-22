В России покажут триллер «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком
В России в прокат выйдет психологический триллер «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком режиссера Джеймса Вандербилта, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании World Pictures.
В основе сюжета фильма – книга «Нацист и психиатр», написанная американским журналистом Джеком Эль-Хаем. Это история о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга.
При этом роль психиатра исполнил обладатель премии «Оскар» Рами Малек, а Геринга воплотил лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» Рссел Кроу. Помимо прочего в картине снимались номинанты на премию «Оскар» Майкл Шэннон и Ричард Э. Грант, а также восходящая звезда Лео Вудолл.
Впервые «Нюрнберг» представили на Международном фестивале в Торонто, где фильм получил четырехминутную овацию. Также картины вошла в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».
В российских кинотеатрах фильм представят с 19 марта.
Ранее сообщалось, что с 22 января в штате США Юта стартует фестиваль независимого кино «Сандэнс». В одной из его программ покажут сериал про российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, напоминает «Радиоточка НСН».
