В России покажут провалившийся в мировом прокате «Мегалополис» Копполы

Лента рассказывает о противостоянии гениального архитектора Цезаря Каталины, который пытается превратить Новый Рим в утопический центр мира, и мэра Франклина Цицерона, готового пойти на всё ради уничтожения конкурента.

Главные роли в фильме, который при бюджете в 120 млн долларов собрал только 13 млн долларов, сыграли Адам Драйвер и Джанкарло Эспозито. Также в актёрский состав вошли Натали Эммануэль, Шайа ЛаБаф, Лоренс Фишбёрн, Талия Шайр и другие.

Уточняется, что «Мегалополис» выйдет в российский прокат 9 января 2025 года.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что съёмки его фильма по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» пройдут в том числе в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

