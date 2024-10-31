В России покажут провалившийся в мировом прокате «Мегалополис» Копполы
Фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» покажут в российских кинотеатрах. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Лента рассказывает о противостоянии гениального архитектора Цезаря Каталины, который пытается превратить Новый Рим в утопический центр мира, и мэра Франклина Цицерона, готового пойти на всё ради уничтожения конкурента.
Главные роли в фильме, который при бюджете в 120 млн долларов собрал только 13 млн долларов, сыграли Адам Драйвер и Джанкарло Эспозито. Также в актёрский состав вошли Натали Эммануэль, Шайа ЛаБаф, Лоренс Фишбёрн, Талия Шайр и другие.
Уточняется, что «Мегалополис» выйдет в российский прокат 9 января 2025 года.
Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что съёмки его фильма по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» пройдут в том числе в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru