В России покажут отреставрированную версию культового фильма «Париж,Техас»

Возвращение на большие экраны приурочено к 40-летию с момента выхода фильма. Новый формат позволит увидеть изображение таким, каким оно было снято на аналоговую камеру. Премьера обновленной версии состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года. В Москве фильм впервые покажут 13 сентября в киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт.

Картина покажет историю Трэвиса Хендерсона, который в течение четырех лет бесцельно блуждал по техасской пустыне. При этом семья Хендерсона полагает, что он погиб, потому его брат усыновляет сына главного героя. Вернувшись, Трэвис решает отыскать свою возлюбленную, которая является матерью ребенка, и пускается в опасное путешествие по США.

Режиссером проекта выступил Вим Вендерс. Идея фильма пришла ему после первой поездки в США. В основе картины форма дорожного путешествия. Главные роли в ней исполнили Гарри Дин Стэнтон («Чужой», «Зелёная миля») и Настасья Кински («Тэсс», «Внутренняя империя»).

В 1984 году фильм по единогласному решению жюри получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, напоминает «Радиоточка НСН».

