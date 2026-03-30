Названа дата выхода фильма Гая Ричи «Грязные деньги» в России
Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат с 21 мая, сообщила пресс-служба «Кинопоиска».
По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, агенты Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Для этого им приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а также проявить навыки обращения с оружием и взрывчаткой.
Главные роли в проекте исполнили Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. Фильм создан при участии российской «Плюс Студии».
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что фильмы Гая Ричи занимают отдельное место в сердцах российских зрителей, и такие проекты могут собирать успешную кассу на любой дате проката.
