Названа дата выхода фильма Гая Ричи «Грязные деньги» в России

Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат с 21 мая, сообщила пресс-служба «Кинопоиска».

По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, агенты Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Для этого им приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а также проявить навыки обращения с оружием и взрывчаткой.

Главные роли в проекте исполнили Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. Фильм создан при участии российской «Плюс Студии».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что фильмы Гая Ричи занимают отдельное место в сердцах российских зрителей, и такие проекты могут собирать успешную кассу на любой дате проката.

