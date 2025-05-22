В России покажут фильм открытия Каннского фестиваля

В России официально покажут фильм открытия Каннского кинофестиваля-2025 «Уехать однажды» французского режиссера Амели Боннен, сообщили НСН в кинокомпания RWV Film.

Главную роль в картине сыграла певица Жюльет Армане, выступавшая на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. При этом в саундтрек попали хиты Селин Дион, Далиды, Stromae и других звезд. Дата премьеры фильма в России пока не называется.

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Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская ранее говорила НСН, что в кулуарах Каннского фестиваля считают главным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь» фильм «Сират» испанского режиссера Оливера Лакса.

Рассказывая о показанной в Каннах новой картине Уэса Андресона «Финикийская схема», Ромодановская отметила, что режиссер повторяет сам себя, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кинокомпания RWV Film
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