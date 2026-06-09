В России покажут фильм Каннского фестиваля «Надежда»
В российских кинотеатрах покажут фильм «Надежда», представленный в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба кинопрокатной компании Уорлд Пикчерз.
Главные роли в южнокорейском фанатистическом экшене об инопланетном вторжении исполили корейские актеры Хван Джон Мин и Чон Хо Ён (“Игра в кальмара”). В картине режиссера На Хон Джина также можно будет увидеть голливудских звезд - Майкла Фассбендера и Алисию Викандер.
«Надежда» - один из самых дорогих корейских фильмов в истории. После показа на Каннском кинофестивале проект вызвал заметный резонанс. Предварительно ее продали более чем в 200 стран. В российские прокат фильм выйдет с 10 сентября.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сообщала НСН, что корейский фантастический фильм «Надежда» имеет все шансы повторить в России успех «Субстанции».
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