В России покажут фильм Каннского фестиваля «Надежда»

Главные роли в южнокорейском фанатистическом экшене об инопланетном вторжении исполили корейские актеры Хван Джон Мин и Чон Хо Ён (“Игра в кальмара”). В картине режиссера На Хон Джина также можно будет увидеть голливудских звезд - Майкла Фассбендера и Алисию Викандер.

«Надежда» - один из самых дорогих корейских фильмов в истории. После показа на Каннском кинофестивале проект вызвал заметный резонанс. Предварительно ее продали более чем в 200 стран. В российские прокат фильм выйдет с 10 сентября.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сообщала НСН, что корейский фантастический фильм «Надежда» имеет все шансы повторить в России успех «Субстанции».

