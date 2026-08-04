В России покажут фильм «Хитрый койот»
В российских кинотеатрах покажут фильм «Хитрый койот» об известном персонаже серии анимационных короткометражек Looney Tunes. Картину в России представит кинокомпания «Каро Премьер».
По сюжету герой подает в суд на корпорацию «Акме» — за десятилетия ее изобретения превратили его жизнь в ад. Вместо погони за Дорожным Бегуном теперь героя ждет судебная битва с безжалостным корпоративным юристом Бадди Крейном, для которого прибыль важнее справедливости.
В новом фильме зрителей ждет фирменная комедийная механика оригинальных фильмов киновселенной. Однако история будет развиваться в современном мире. Игровые сцены с актерами в проекте сочетаются с рисованной анимацией. В главных ролях предстанут Джон Сина (сериал «Миротоворец»), Уилл Форте («Небраска») и Лана Кондор («Алита: Боевой ангел»). Режиссером фильма стал Дэйв Грин,
Премьера в российских кинотеатрах намечена на 10 сентября.
Ранее сообщалось, что в июле главной опорой для кинотеатров вновь стали байопик «Майкл», комедия «Холоп 3» и зарубежные жанровые картины «Закулисье реальности» и «Обсессия». Помимо прочего сразу две новинки июля смогли заработать в прокате больше 100 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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