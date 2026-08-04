В России покажут боди-хоррор «Ешь, молись, худей»

Картина исследует границы психологического и телесного ужаса. Главная героиня, студентка-медик Хана, выросла в семье с нарушенными пищевыми привычками и страдает расстройством пищевого поведения. После начала нового эксперимента по похудению девушку начинает преследовать «голодный призрак» — фигура, заимствованная из буддийской и даосской мифологии, олицетворяющая ненасытное желание.

В картине снимались Мидори Френсис («Анатомия страсти», «8 подруг Оушена» и «Незримое») и Даниэль Макдональд («Птичий короб», «Леди Бёрд», «Американской истории ужасов»). Режиссером фильма выступила Натали Эрика Джеймс, известной по работам «Реликвия» и «Квартира 7А».

Новый проект уже получил 70% положительных отзывов на агрегаторе Rotten Tomatoes. Фильм нередко сравнивают с нашумевшим боди-хоррором Корали Фаржа «Субстанция». Российский зритель увидит картину в прокате с 13 августа.

Ранее сообщалось, что компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию сценария «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крэйвена и планирует выпустить новый фильм, напоминает «Радиоточка НСН».

