В России отменили концерты «Мумий Тролль»
В российских городах отменили концерты группы "Мумий Тролль", сообщают билетные операторы.
В частности, мартовские концерты не состоятся в Пензе, Рязани, Воронеже, Курске, Орле, Ярославле и других. На официальном сайте группы в разделе "афиша тура" какая-либо информация отсутствует. В официальной группе "ВКонтакте" поклонники группы интересуются возвратом билетов, но администраторы им не отвечают.
Причина отмены концертов не уточняется.
В марте 2022 года группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу коллектива. В опубликованном на портале группы заявлении говорится, что участники «Мумий Тролль» более двух десятков лет писали песни, «которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», однако «музыка сорвалась». Позже они объявили тур по городам России.
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