СМИ: Канье Уэст выступит в Москве 8 июня

Американский рэпер Канье Уэст летом даст концерт в России, исполнитель выступит в «Лужниках» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов.

По данным СМИ, контракт с рэпером уже подписан. Уэст выступит в российской столице 8 июня.

«Источник рассказал, что переговоры велись больше года, а главное желание Канье — посмотреть Москву и дать крутой концерт. А после — отпраздновать 47-летие в одном из мест столицы», — пишет Mash.

Отмечается, что исполнитель рад возможности дать концерт в России и ждет этого события.

Между тем американская певица Мадонна бесплатно выступила на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, концерт посетили около 1,6 млн человек, сообщает телеканал «360».

