В России отказали в прокате ленте Пола Верховена «Искушение»

Министерство культуры России решило не выпускать в прокат художественный фильм «Искушение» режиссера Пола Верховена. Приказ размещен на сайте ведомства.

Бильжо: в России любят все запрещать

Компания-прокатчик не смогла получить удостоверение в соответствии с правилами их выдачи.

Фильм Верховена должен был выйти в прокат в России 7 октября. Лента рассказывает о близких отношениях монахини Бенедетты Карлини с новой послушницей в эпоху Возрождения в итальянском монастыре.

Кинолента – номинант Каннского кинофестиваля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не допустить в российский прокат новую музыкальную киноадаптацию сказки «Золушка» с геем-негром Билли Портером в роли крестной главной героини.

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