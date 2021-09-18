В России отказали в прокате ленте Пола Верховена «Искушение»
Министерство культуры России решило не выпускать в прокат художественный фильм «Искушение» режиссера Пола Верховена. Приказ размещен на сайте ведомства.
Компания-прокатчик не смогла получить удостоверение в соответствии с правилами их выдачи.
Фильм Верховена должен был выйти в прокат в России 7 октября. Лента рассказывает о близких отношениях монахини Бенедетты Карлини с новой послушницей в эпоху Возрождения в итальянском монастыре.
Кинолента – номинант Каннского кинофестиваля.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не допустить в российский прокат новую музыкальную киноадаптацию сказки «Золушка» с геем-негром Билли Портером в роли крестной главной героини.
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