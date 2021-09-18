В России отказали в прокате ленте Пола Верховена «Искушение»

Компания-прокатчик не смогла получить удостоверение в соответствии с правилами их выдачи.

Фильм Верховена должен был выйти в прокат в России 7 октября. Лента рассказывает о близких отношениях монахини Бенедетты Карлини с новой послушницей в эпоху Возрождения в итальянском монастыре.

Кинолента – номинант Каннского кинофестиваля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не допустить в российский прокат новую музыкальную киноадаптацию сказки «Золушка» с геем-негром Билли Портером в роли крестной главной героини.