Бильжо: в России любят все запрещать
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Кремле назвали позитивным сигналом встречу Лаврова и Блинкена
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном является позитивным сигналом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Сергей Лавров уже доложил Владимиру Путину об итогах переговоров. Песков добавил, что состоявшиеся в Рейкьявике переговоры помогли в анализе, который сейчас проводит российская сторона перед встречей президентов РФ и США.
Андрей Бильжо: «Кто-то кому-то подаёт позитивные сигналы - что скрывается за этой терминологией не понятно, но что-то шпионское в этом есть. Стоит отметить, что в слове "позитивный" есть что-то позитивное. Будем надеяться на лучшее»,– сказал в эфире НСН Андрей Бильжо.
В мэрии Москвы предложили финансовую ответственность для граждан, не следящих за здоровьем
Для граждан, систематически не следящих за своим здоровьем, стоит предусмотреть материальную ответственность, считает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что сейчас необходимо работать над тем, чтобы определённые обязательства накладывались на человека, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Это может быть необходимо для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан.
Андрей Бильжо: «Так и представляю себе картину, как группа врачей в белых халатах, приходит к вам домой и интересуется вашим отношением к своему здоровью. Потом штрафует, потому что оштрафовать можно за всё. Это хорошая статья дохода для государства, однако это никак не поможет гражданам быть здоровыми»,- сказал он в интервью НСН.
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в магазинах по воскресеньям
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу алкоголя в магазинах на один день каждую неделю, например, в воскресенье. Депутат считает, что запрет на продажу алкоголя в магазинах в воскресенье позволит увеличить работоспособность граждан. «Чтобы в понедельник люди шли на работу, а то у нас в запой уйдут и в понедельник не выходят - теряют работу», - заявил Милонов.
Андрей Бильжо: «Он абсолютно прав. В выходные алкоголь употреблять нельзя, а вот в рабочее время можно. Приходишь на работу, выпиваешь - отличный рабочий день, а в воскресенье можно отдохнуть. Так видимо работает Виталий Милонов»,– отметил он в интервью НСН.
В России предложили отказаться от одноразовой посуды и пластиковых контейнеров
В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд. Об этом сказано в письме ассоциации «Промышленность за экологию» в Минпромторг.
Андрей Бильжо: «Вот иду я по улице и вижу огромное количество стаканчиков и пакетов, и думаю о том, как было бы хорошо, чтобы они моментально разлагались. Хорошо бы чтобы и у граждан, тоже что-то происходило с руками, когда они их выбрасывают. И те граждане, которые мусорят, пусть тоже разлагаются»,– рассказал он слушателям НСН.
В Центробанке рассказали о дизайне новой сторублевой банкноты
Как заявил зампред Банка России - Михаил Алексеев, на банкнотах номиналом в 100 рублей появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки, чтобы купюрами было удобно пользоваться незрячим людям. По цветовой гамме новая банкнота будет похожа на существующую, изменится только ее оттенок.
Андрей Бильжо: «А хорошо бы сделали какие-нибудь весёлые деньги. Веселый цвет, какая-нибудь веселая картинка, потому что деньги - это всегда что-то грустное, потому что их всегда не хватает», - поделился он в интервью НСН.
В России могут запретить показ нового фильма «Золушки» с гендерно-нейтральной феей
Прокат новой музыкальной киноадаптации сказки «Золушка» с геем-негров Билли Портером в роли крестной главной героини нельзя допустить к показам в России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Андрей Бильжо: «В России любят все запрещать, потому что все другие проблемы мы уже давно решили и у нас всё классно. Сейчас главное решить проблему геев - это самая главная беда в нашей стране»,- прокомментировал в беседе с НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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