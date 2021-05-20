Бильжо: в России любят все запрещать

Андрей Бильжо: «Вот иду я по улице и вижу огромное количество стаканчиков и пакетов, и думаю о том, как было бы хорошо, чтобы они моментально разлагались. Хорошо бы чтобы и у граждан, тоже что-то происходило с руками, когда они их выбрасывают. И те граждане, которые мусорят, пусть тоже разлагаются»,– рассказал он слушателям НСН.

