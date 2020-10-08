Критик назвал русского поэта, достойного Нобелевской премии
Литературный критик рассказал в эфире НСН, кто мог бы стать в России наследником Бродского.
Шведская академия 8 октября объявит имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Среди фаворитов – французская писательница Мариз Кондэ и японский прозаик Харуки Мураками.
Литературовед, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов в эфире НСН рассказал, кто из русских писателей, на его взгляд, достоин этой премии.
«У нас есть по крайней мере один поэт – это Олег Чухонцев, который также достоин Нобелевской премии. Он замкнул поэтическую картину русской культуры, и если Иосиф Бродский, также Нобелевский лауреат, представлял лицо России, обращенное к Европе, и Петербург, то Олег Чухонцев представляет внутреннюю жизнь России. Он отражает жизнь Москвы и русской провинции, дышащей изнутри», - рассказал филолог.
Нобелевской премию среди русских литераторов получали Иван Бунин, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Борис Пастернак и Иосиф Бродский.
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