В России начались съемки сиквела фильма «Батя»
В России стартовали съемки полнометражного художественного фильма «Дед», который станет сиквелом ленты «Батя», сообщает газета «Культура».
Режиссерское кресло на проекте занял Илья Учитель, известный по музыкальному фильму «Летучий корабль» и картине «Стрельцов».
События в ленте будут происходить как в 90-е, так и в 40-е годы ХХ века. Сценарий написали Антон Зайцев, Алексей Литвиненко и Павел Тихомиров. В картине снимутся Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Анастасия Талызина, Стас Старовойтов и другие.
Ранее в России завершились съемки фильма «Письмо Деду Морозу» с участием Орейро, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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