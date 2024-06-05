СМИ: Гармаш похвалил сценарий сиквела «Чебурашки»
Народный артист РФ, актер Сергей Гармаш, исполнивший главную роль в картине «Чебурашка», остался доволен сценарием продолжения фильма, сообщает «Комсомольская правда».
По его словам, авторы сиквела тщательно проработали развитие сюжета и диалоги в картине. Гармаш рассказал, что продолжение истории будет более драматичным и смешным.
«За этим будет интересно наблюдать», — отметил актер.
В качестве режиссера в проект был приглашён автор первого фильма про Чебурашку Дмитрий Дьяченко. Фильм выйдет на экраны кинотеатров 1 января 2026 года.
Ранее стало известно, что Фонд кино поддержит фильм про «Руки вверх» и продолжение «Чебурашки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru