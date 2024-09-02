«Головоломка 2» вошла в топ-10 кассовых фильмов за всю историю кинематографа

Анимационный фильм «Головоломка-2» производства студий Disney и Pixar попал в список 10 картин с самыми значительными кассовыми сборами за всю историю кинематографа. Обновленный рейтинг обнародовал портал Deadline.

По его данным, мультфильм уже сумел собрать свыше 1,67 миллиарда долларов ы прокате по всем странам. Он забронировал за собой по этому показателю 9 место в рейтинге, отбросив на одну строчку вниз мультфильм «Король Лев» 2019 года (сборы 1,65 млрд долларов). После этого на 11 место сместилась картина «Мстители» (2012) Джосса Уидона, она заработала в кинотеатрах 1,52 миллиарда долларов.

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Сохраняет лидерство «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона со сборами в 2,92 миллиарда долларов. Вторую строчку удерживает картина «Мстители: Финал» (2019) Энтони и Джо Руссо - 2,8 миллиарда долларов. Третье место занимает «Аватар: Путь воды» (2022), на его счету - 2,32 миллиарда кассовых сборов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце июня «Головоломка-2» стала лидером кинопроката в странах СНГ, хотя ее просмотр официально недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии.

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ФОТО: кадр из трейлера
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