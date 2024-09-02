«Головоломка 2» вошла в топ-10 кассовых фильмов за всю историю кинематографа

Анимационный фильм «Головоломка-2» производства студий Disney и Pixar попал в список 10 картин с самыми значительными кассовыми сборами за всю историю кинематографа. Обновленный рейтинг обнародовал портал Deadline.

По его данным, мультфильм уже сумел собрать свыше 1,67 миллиарда долларов ы прокате по всем странам. Он забронировал за собой по этому показателю 9 место в рейтинге, отбросив на одну строчку вниз мультфильм «Король Лев» 2019 года (сборы 1,65 млрд долларов). После этого на 11 место сместилась картина «Мстители» (2012) Джосса Уидона, она заработала в кинотеатрах 1,52 миллиарда долларов.