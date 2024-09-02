«Головоломка 2» вошла в топ-10 кассовых фильмов за всю историю кинематографа
Анимационный фильм «Головоломка-2» производства студий Disney и Pixar попал в список 10 картин с самыми значительными кассовыми сборами за всю историю кинематографа. Обновленный рейтинг обнародовал портал Deadline.
По его данным, мультфильм уже сумел собрать свыше 1,67 миллиарда долларов ы прокате по всем странам. Он забронировал за собой по этому показателю 9 место в рейтинге, отбросив на одну строчку вниз мультфильм «Король Лев» 2019 года (сборы 1,65 млрд долларов). После этого на 11 место сместилась картина «Мстители» (2012) Джосса Уидона, она заработала в кинотеатрах 1,52 миллиарда долларов.
Сохраняет лидерство «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона со сборами в 2,92 миллиарда долларов. Вторую строчку удерживает картина «Мстители: Финал» (2019) Энтони и Джо Руссо - 2,8 миллиарда долларов. Третье место занимает «Аватар: Путь воды» (2022), на его счету - 2,32 миллиарда кассовых сборов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце июня «Головоломка-2» стала лидером кинопроката в странах СНГ, хотя ее просмотр официально недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Головоломка 2» вошла в топ-10 кассовых фильмов за всю историю кинематографа
- СМИ: Россия обошла США по поставкам газа в страны Евросоюза
- ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины
- В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от зарплаты
- В Финляндии допустили наступление на Москву со стороны Украины и НАТО
- Сын Никулина заявил о негативном отношении к ремейку «Бриллиантовой руки»
- СМИ: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
- СМИ: Экономика Турции оказалась на грани остановки из-за высокой ключевой ставки
- Объявлен шорт-лист Нацпремии в области детской и подростковой литературы
- Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru