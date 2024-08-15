В России начались съемки комедии «Сказочные выходные» с Акиньшиной и Курцыным
Съемки семейной фэнтези-комедии «Сказочные выходные» стартовали в Тверской области. Об этом сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на компанию «Наше кино».
Героями ленты станут члены обычной семьи, которая отправляется в детокс-отель в лесу, чтобы отвлечься от проблем. Однако в отдых вмешиваются скрывающиеся в лесу сказочные персонажи, которые охраняют опасного для человечества спящего дракона.
Режиссером фильма выступит Александр Бабаев, главные роли сыграют Оксана Акиньшина, Людмила Артемьева, Роман Курцын. Сказочные персонажи будут созданы при помощи компьютерной графики.
Генеральными продюсерами проекта стали Василий Ровенский и Максим Рогальский, производитель и дистрибьютор фэнтези — «Наше кино». Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru