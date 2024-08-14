Стартовали съемки масштабной исторической драмы о Петре I

В центре сюжета – жизнь первого российского императора Петра I. В главной роли - Александр Горбатов. В актерский состав также вошли Юлия Пересильд, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко и другие артисты.

Режиссером проекта стал Андрей Кравчук, снявший такие фильмы, как «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения» и другие. По его словам, в новой картине очень важно создать образ удивительного, противоречивого и великого человека.

Ранее съемки фильма на основе судьбы лётчика-аса Покрышкина начались в Новосибирске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

