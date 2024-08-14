Стартовали съемки масштабной исторической драмы о Петре I
В России начались съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи», сообщает газета «Культура».
В центре сюжета – жизнь первого российского императора Петра I. В главной роли - Александр Горбатов. В актерский состав также вошли Юлия Пересильд, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко и другие артисты.
Режиссером проекта стал Андрей Кравчук, снявший такие фильмы, как «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения» и другие. По его словам, в новой картине очень важно создать образ удивительного, противоречивого и великого человека.
Ранее съемки фильма на основе судьбы лётчика-аса Покрышкина начались в Новосибирске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали идею отсрочки от армии для выпускников вузов
- В Германии заявили о высочайшем приоритете дела о терактах на «Северных потоках»
- Роулинг и Маск упоминаются в иске провалившей гендерный тест чемпионки ОИ Хелиф
- Путин поддержал выдвижение Беспрозванных на пост калининградского губернатора
- СМИ: Себастьян Феттель может вернуться в «Формулу 1» в составе Audi
- Стартовали съемки масштабной исторической драмы о Петре I
- Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
- Газоснабжение прервано на востоке Крыма из-за аварии на газопроводе
- Глава МВД Польши заявил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий
- Туристический налог будет действовать в Ростове-на-Дону с 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru