В России начались съемки фильма «Простоквашино» по повести Успенского

В России стартовали съемки нового художественного фильма «Простоквашино» по повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Как отмечается, это совместная продукция телеканала ТНТ, студии «Союзмультфильм» и Кинокомпании братьев Андреасян. Действие картины будет происходить в СССР. В ней будут задействованы, как реальные актеры, так и анимированные персонажи.

По замыслу создателей этот проект должен отдать дань уважения оригинальной истории Успенского и популярному советскому мультфильму.

Ранее стало известно, что «Время приключений» продолжат в виде фильма и двух мультсериалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Простоквашино
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