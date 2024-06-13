В России начались съемки фильма «Простоквашино» по повести Успенского
В России стартовали съемки нового художественного фильма «Простоквашино» по повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Как отмечается, это совместная продукция телеканала ТНТ, студии «Союзмультфильм» и Кинокомпании братьев Андреасян. Действие картины будет происходить в СССР. В ней будут задействованы, как реальные актеры, так и анимированные персонажи.
По замыслу создателей этот проект должен отдать дань уважения оригинальной истории Успенского и популярному советскому мультфильму.
Ранее стало известно, что «Время приключений» продолжат в виде фильма и двух мультсериалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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