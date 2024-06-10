Кино о приключениях «Смешариков» снимают в парке Галицкого в Краснодаре
Съёмки полнометражного фильма «Космическая экскурсия», который расскажет о приключениях героев мультсериала «Смешарики», стартовали в парке Галицкого в Краснодаре.
В частности, в парке был замечен актёр Александр Лыков, кроме которого в фильме сыграют Сергей Бурунов, Мария Аронова, Иван Дмитриенко и другие.
В Telegram-канале парка отметили, что в связи со съёмками были перекрыты Партерный и Террасированные сады.
Автором сценария истории является Сергей Лукьяненко («Ночной дозор», «Дневной дозор»). По сюжету Крош и Ежик переносятся в компьютерную игру и оказываются мальчиками, терпящими бедствие на космическом корабле.
«Премьера в кино, ориентировочно, состоится в октябре-декабре 2026 года», - говорится в сообщении.
Ранее председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва заявила, что в России снимут полнометражный фильм о принцессах, который станет аналогом американской франшизы «Барби», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru