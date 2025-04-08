В России могут запустить конкурс для поддержки франшиз
Институт развития интернета (ИРИ) намерен запустить отдельный конкурс для успешных франшиз, которые имеют потенциал для развития в других медийных форматах. Такие проекты могут включать мерч, видеоигры и тематические парки аттракционов, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. В качестве примера проекта с большим франшизным потенциалом он назвал киновселенную «Последний богатырь».
По словам Гореславского, франшизы имеют особую ценность для государства, так как могут быть в том числе носителями «важных идеологических посылов». Однако запуск конкурса, как отметил гендиректор ИРИ, сталкивается с определенными трудностями, например, запретом ИРИ поддерживать офлайн-мероприятия или производство мерча.
Ранее заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров предложил школам обязательный киноурок раз в месяц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru