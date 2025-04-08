В России могут запустить конкурс для поддержки франшиз

По словам Гореславского, франшизы имеют особую ценность для государства, так как могут быть в том числе носителями «важных идеологических посылов». Однако запуск конкурса, как отметил гендиректор ИРИ, сталкивается с определенными трудностями, например, запретом ИРИ поддерживать офлайн-мероприятия или производство мерча.

Ранее заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров предложил школам обязательный киноурок раз в месяц.







