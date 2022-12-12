В России могут дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды

Инициатива принадлежит профильному комитету Совета Федерации по экономической политике. Об этом говорится в письме в адрес помощника президента России Максима Орешкина. В документе отмечается, что параллельный импорт в отношении фильмов невозможен.

«Предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно», - отмечается в письме.

Российским законодателям необходимо расширить случаи свободного использования зарубежных фильмов для того, чтобы хоть как-то помочь кинотеатрам использовать контент иностранного правообладателя, отметила руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области культуры и интеллектуальной собственности Екатерина Кошевая в пресс-центре НСН.

