Никита Михалков призвал ввести квоты на зарубежное кино
26 февраля 202518:24
Актер и режиссер Никита Михалков призвал ввести квоты на иностранные фильмы, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Россию в массовом порядке завозятся ленты 3-й категории из США и других стран, которые у себя на родине никто не смотреть не станет.
«Не запрещать – квотировать», - подчеркнул режиссер.
Ранее Михалков счел преступным использование дипфейков в кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru