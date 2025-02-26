Никита Михалков призвал ввести квоты на зарубежное кино

Актер и режиссер Никита Михалков призвал ввести квоты на иностранные фильмы, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в Россию в массовом порядке завозятся ленты 3-й категории из США и других стран, которые у себя на родине никто не смотреть не станет.

«Не запрещать – квотировать», - подчеркнул режиссер.

Ранее Михалков счел преступным использование дипфейков в кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Савостьянов Сергей
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