В России экранизируют хоррор-игру «Черная книга»

По словам Ордынского, уже ведется работа над сценарием проекта, консультирует процесс пермская студия Morteshka, создавшая игру. Ожидается, что первый сезон будет состоять из восьми серий. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Игра «Черная книга» вышла в августе 2021 года. Действия сюжета в ней разворачиваются в Чердынском уезде Пермской губернии Российской империи и во многом основаны на русском фольклоре.

Ранее «Кинопоиск» сообщил о работе над экранизацией шутера Atomic Heart. Съемки начнутся в 2025 году, сценарий напишет Роман Кантор, который работал над фильмом «Мастер и Маргарита» (2023) и сериалом «Эпидемия» (2019), напоминает «Радиоточка НСН».

