В России десятый год сокращается тираж газет
Тираж газет в России сокращается десятый год подряд, сообщает AdIndex.
Отмечается, что в 2023 году было выпущено порядка 3,5 миллиардов газет, что на 11,5% меньше показателей за 2022 год. В 2022 же году тираж газет упал на 9%. Аналитики отмечают, что последний раз рост тиражей газет в России фиксировали в 2013 году.
Кроме того, количество газетных изданий в целом уменьшилось на 5%, сейчас их в России 6600. Тиражи журналов также сократились на 9% — до 38 тысяч
Ранее стало известно, что траты крупнейшей типографии РФ на клей за год выросли на 80% из-за толщины книг, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru