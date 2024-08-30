В Пулково заявили, что багаж актрисы Орнеллы Мути задержали в Стамбуле

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о пропаже багажа кинодивы. Тогда Мути заявила, что в чемодане были дорогие для неё вещи, в том числе наряды от известных модельеров, а также платок Chanel, который Мути носила, когда познакомилась с Сальвадором Дали.

В пресс-службе авиагавани заявили, что ожидают прибытие багажа актрисы рейсом из Стамбула.

По данным СМИ, Мути прилета в Россию, чтобы открыть выставку художника Никаса Сафронова 31 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

