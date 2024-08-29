СМИ: Актриса Орнелла Мути летит в Россию

Итальянская актриса Орнелла Мути летит в Россию, сообщает Telegram-канал Mash.

В семье актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха родился второй ребенок

По данным СМИ, артистка села в самолет до Стамбула несколько часов назад. Оттуда Мути отправится в Санкт-Петербург.

Актриса планирует 31 августа открыть выставку Никаса Сафронова. Mash отмечает, что ранее актрисе предложили поучаствовать в съемках российского ремейка «Укрощения строптивого», но пока она его не приняла.

Ранее стало известно, что звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снялся в 11-й части «Елок», напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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