СМИ: Актриса Орнелла Мути летит в Россию
29 августа 202419:59
Итальянская актриса Орнелла Мути летит в Россию, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, артистка села в самолет до Стамбула несколько часов назад. Оттуда Мути отправится в Санкт-Петербург.
Актриса планирует 31 августа открыть выставку Никаса Сафронова. Mash отмечает, что ранее актрисе предложили поучаствовать в съемках российского ремейка «Укрощения строптивого», но пока она его не приняла.
Ранее стало известно, что звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снялся в 11-й части «Елок», напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru