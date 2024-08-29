СМИ: Актриса Орнелла Мути летит в Россию

По данным СМИ, артистка села в самолет до Стамбула несколько часов назад. Оттуда Мути отправится в Санкт-Петербург.



Актриса планирует 31 августа открыть выставку Никаса Сафронова. Mash отмечает, что ранее актрисе предложили поучаствовать в съемках российского ремейка «Укрощения строптивого», но пока она его не приняла.

Ранее стало известно, что звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снялся в 11-й части «Елок», напоминает РЕН ТВ.