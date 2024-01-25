В прокат вышел фильм «Панические атаки», получивший главный приз «Зимнего»

В России 25 января в широкий прокат выходит фильм «Панические атаки» режиссера Ивана Твердовского, завоевавшего главный приз кинофестивале авторского кино «Зимний».

Картина рассказывает историю девушки, которая мечтает уехать в Норвегию, но страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В итоге главная героиня совершает преступление.

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Также сегодня в прокат выходит фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Локшина растянулась на пять лет. Предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Результат картины Михаила Локшина стал рекордным со времен фильма «Вызов» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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