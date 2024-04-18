В прокат выходит фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Булычева

Сюжет фильма повествует о приключениях девочки из будущего по имени Алиса. Главные роли сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Дарья Верещагина и другие актеры.

Продюсером картины выступил режиссер Федор Бондарчук. Он же озвучил робота Вертера.

Режиссер фильма Александр Андрющенко отметил, что работа над сценарием шла три года.

«Пришли к той версии, которую зрители увидят на экране, далеко не сразу, методом проб, ошибок, потратили на это нужное количество времени с лучшими сценаристами», - цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что съемки второй части фильма «Чебурашка» начнутся 1 мая 2024 года. Премьера запланирована на 1 января 2026-го, сообщает «Радиоточка НСН».

