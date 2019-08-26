В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция, посвящённая иску российских коллекторов к Шварценеггеру и Джеки Чану

Пресс-конференция на тему: «С хлебом, с солью и с коллекторами: Как в России встретят Джеки Чана и Шварценеггера?» проходит в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». Её участники раскроют детали иска компания «Русская фильм группа» к китайской China Film Group и актерам Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру.

Российская компания требует взыскать с ответчиков 216,6 миллиона рублей. Иск в Арбитражный суд Москвы направил её конкурсный управляющий Кирилл Бодров. РФГ финансировала создание фильма «Тайна печати дракона», в котором снялись звёзды Голливуда. Компании, в частности, была предоставлена субсидия Фонда кино на создание картины. Однако дохода с неё компания не получила, и сейчас проходит процедуру банкротства.

В ходе пресс-конференции, представители российской компании и коллекторы раскроют подробности взыскания задолженности с Чана и Шварцнеггера, а также ответят на вопросы. Во встрече с журналистами принимают участие:

Конкурсный управляющий кинокомпании, снявшей фильм с участием Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера, Кирилл Бодров;

Представитель коллекторской компании, которая займётся взысканием средств с актеров Владимир Костяев;

Юрист, участник процедуры банкротства кинокомпании Максим Доценко;

Общественный омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.

