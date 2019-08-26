26.08.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «С хлебом, с солью и с коллекторами: Как в России встретят Джеки Чана и Шварценеггера?»

Актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера по приезду в Россию на премьеру фильма «Тайна печати дракона» встретят коллекторы. Дело в том, что голливудские знаменитости снялись в фильме, который финансировала компания, проходящая сейчас процедуру банкротства. Как утверждают истцы, гонорары звёздам были выплачены из средств, полученных преступным путём. Теперь коллекторы вынуждены взыскать с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216 миллионов рублей в рамках привлечения к субсидиарной ответственности. Однако остаётся надежда на заключение мирового соглашения.

В ходе пресс-конференции, подающая иск сторона совместно с представителем коллекторов расскажут о своих намерениях по взысканию задолженности с Чана и Шварцнеггера, а также ответят на вопросы журналистов.

Участники пресс-конференции:

Конкурсный управляющий кинокомпании, снявшей фильм с участием Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера, Кирилл Бодров;

Представитель коллекторской компании, которая займётся взысканием средств с Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера Владимир Костяев;

Юрист, участник процедуры банкротства кинокомпании, снявшей фильм с участием Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера Максим Доценко;

Общественный омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов;

Приглашены:

Представители от Независимого Профсоюза Актёров Театра и Кино.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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