В постановке Курганского театра драмы сыграет собака

Уточняется, что собаку зрители увидят в спектакле «Собачье сердце» по мотивам повести Михаила Булгакова. Кроме Афины в постановке Антона Бутакова сыграют 17 актёров из труппы театра.

Премьера спектакля намечена на конец апреля. Отмечается, что данный проект получил субсидию от Министерства культуры в размере 2,3 млн рублей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные ЗАГСы проведут торжественные церемонии бракосочетания для пяти пар в финале каждого гала-представления на сцене зала «Стравинский» театра «Геликон-опера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».