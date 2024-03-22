В постановке Курганского театра драмы сыграет собака
Немецкая овчарка по кличке Афина примет участие в постановке Курганского театра драмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче, Курган».
Уточняется, что собаку зрители увидят в спектакле «Собачье сердце» по мотивам повести Михаила Булгакова. Кроме Афины в постановке Антона Бутакова сыграют 17 актёров из труппы театра.
Премьера спектакля намечена на конец апреля. Отмечается, что данный проект получил субсидию от Министерства культуры в размере 2,3 млн рублей.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные ЗАГСы проведут торжественные церемонии бракосочетания для пяти пар в финале каждого гала-представления на сцене зала «Стравинский» театра «Геликон-опера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru