В поезде Деда Мороза будет работать кукольный театр

Кукольный театр на 21 место с гардеробом, бархатными креслами и декорациями впервые обустроили в сказочном поезде Деда Мороза, аналогов такому вагону нет в России. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Поезд Деда Мороза» вошел в книгу рекордов России

Отмечается, что вагон с кукольным театром построили специально для тематических представлений. Так, помощники Деда Мороза покажут спектакль «Волшебная книга», который представляет из себя путешествие по страницам сказок. Во время спектакля дети встретят персонажей сказки «12 месяцев», Бабу-Ягу и Снежную Королеву. В завершении спектакля маленьким зрителям вручат сладкие подарки.

Ранее, 7 ноября, ОАО «РЖД» показали в Москве поезд Деда Мороза, это совместный проект холдинга и правительства Вологодской области. Отмечается, что 11 ноября поезд отправится из Великого Устюга по городам России. Запланированы остановки в 80 населенных пунктах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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