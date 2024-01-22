Умер худрук «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит
Украинский актер и сценарист Евгений Хаит умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил его коллега Олег Филимонов.
Хаит ушел из жизни в Одессе.
«Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», — написал Филимонов в соцсетях.
Евгений Хаит родился в семье сатирика, игрока КВН Валерия Хаита, младший брат сценариста — один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит. Евгений играл в команде КВН «Одесские джентльмены», в 1991-1999 годах был художественным руководителем программы «Джентльмен-шоу», отмечает «Свободная пресса». Кроме того, Хаит известен как сценарист шоу розыгрышей «Голые и смешные», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала жителя Алтайского края за попытку теракта на объекте Минобороны
- Силовики задержали группу наркоторговцев в ДНР
- Забайкальский политик заявил о решении направиться в зону спецоперации
- Умер худрук «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит
- Кортнев анонсировал гастроли в США и Канаде
- SHAMAN опроверг слухи о том, что песня «Живой» посвящена Навальному
- «Занимаете наши места»: Актер Кологривый поблагодарил участников СВО
- «Холоп-2» в третий уикенд подряд возглавил российский кинопрокат
- «Меня уговорил Петров»: Мария Аронова рассказала о съемках в фильме «Лед-3»
- В России отказались от создания реестра воинского учета на базе «Гостеха»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru