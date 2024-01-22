Умер худрук «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит

Хаит ушел из жизни в Одессе.

«Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», — написал Филимонов в соцсетях.

Евгений Хаит родился в семье сатирика, игрока КВН Валерия Хаита, младший брат сценариста — один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит. Евгений играл в команде КВН «Одесские джентльмены», в 1991-1999 годах был художественным руководителем программы «Джентльмен-шоу», отмечает «Свободная пресса». Кроме того, Хаит известен как сценарист шоу розыгрышей «Голые и смешные», пишет Ura.ru.

