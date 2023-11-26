В Петербурге скончался худрук театра «Маска» Сергей Овсянников

Причина смерти не уточняется. В память об Овсянникове «МиМинор» опубликовал документальный фильм с его участием.

Овсянников был одним из самых известных российских мастеров пантомимы. В 1978 году он основал театр «Маска». Худрук ставил спектакли в драмтеатрах Уфы, Челябинска, Казани и других городов.

В Донецкой республике 21 ноября при обстреле со стороны украинской армии погибла актриса Полина Меньших. Она приехала в Донбасс с волонтерским концертом, отмечает «Радиоточка НСН».

