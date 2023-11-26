В Петербурге скончался худрук театра «Маска» Сергей Овсянников
В Санкт-Петербурге умер художественный руководитель театра «Маска» Сергей Овсянников. Об этом сообщается в соцсетях Театра игровой пластики «МиМинор».
Причина смерти не уточняется. В память об Овсянникове «МиМинор» опубликовал документальный фильм с его участием.
Овсянников был одним из самых известных российских мастеров пантомимы. В 1978 году он основал театр «Маска». Худрук ставил спектакли в драмтеатрах Уфы, Челябинска, Казани и других городов.
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