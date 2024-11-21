В Петербурге простятся с премьером Мариинки Шкляровым

В Санкт-Петербурге сегодня прощаются с премьером Мариинского театра, заслуженным артистом РФ Владимиром Шкляровым, сообщает газета «Культура».

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Церемония пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра. После этого состоится церковная панихида в Николо-Богоявленском морском соборе.
Затем танцовщика похоронят на Смоленском православном кладбище.

Ранее стало известно, что премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГибельПрощаниеПанихидаМариинский Театр

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