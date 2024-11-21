В Петербурге простятся с премьером Мариинки Шкляровым
21 ноября 202411:17
В Санкт-Петербурге сегодня прощаются с премьером Мариинского театра, заслуженным артистом РФ Владимиром Шкляровым, сообщает газета «Культура».
Церемония пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра. После этого состоится церковная панихида в Николо-Богоявленском морском соборе.
Затем танцовщика похоронят на Смоленском православном кладбище.
Ранее стало известно, что премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге простятся с премьером Мариинки Шкляровым
- Боец Монсон заявил, что главной целью в его жизни является избрание в Госдуму
- Спрос на шахтеров в России за год вырос более чем вдвое
- Попова: Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершен
- Актриса Марина Федункив стала мамой в 53
- Силуанов: Льготная семейная ипотека со ставкой 6% сохранится в России
- В Хабаровском крае мужчина погиб в результате нападения тигра
- Бойцы СВО получат скидку на продукцию рыбных рынков «Москва — на волне»
- Володин перечислил сферы, в которых не должны работать мигранты
- Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru