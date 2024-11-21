В Петербурге простятся с премьером Мариинки Шкляровым

Церемония пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра. После этого состоится церковная панихида в Николо-Богоявленском морском соборе.

Затем танцовщика похоронят на Смоленском православном кладбище.

Ранее стало известно, что премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

