В Петербурге откроют выставку о группе «Король и Шут» и феномене панка
Масштабная экспозиция, которая рассказывает о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, современные арт-инсталляции и архивные материалы откроется в пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге 3 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов.
Отмечается, что особое внимание на выставке будет уделено группе «Король и Шут». При этом многие экспонаты, в частности, личные вещи лидера коллектива Михаила Горшенева, будут демонстрировать впервые. На экспозиции также покажут личные вещи Андрея Князева.
Кроме того, на выставке появятся материалы о ленинградском панк-рок-клубе Tamtam, где со своими первыми концертами выступал «Король и Шут».
Ранее сообщалось, что симфонический оркестр Imperial Orchestra в ноябре впервые исполнит музыку рок-группы «Король и Шут» в четырех городах России. Такие хиты группы, как «Прыгну со скалы», «Лесник» и другие прозвучат в исполнении симфонического оркестра, хора и органа, а все это шоу будет сопровождаться световыми эффектами, что обеспечит зрителям полное погружение в фантастический мир, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru