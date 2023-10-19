В Петербурге откроют выставку о группе «Король и Шут» и феномене панка

Отмечается, что особое внимание на выставке будет уделено группе «Король и Шут». При этом многие экспонаты, в частности, личные вещи лидера коллектива Михаила Горшенева, будут демонстрировать впервые. На экспозиции также покажут личные вещи Андрея Князева.

Кроме того, на выставке появятся материалы о ленинградском панк-рок-клубе Tamtam, где со своими первыми концертами выступал «Король и Шут».

Ранее сообщалось, что симфонический оркестр Imperial Orchestra в ноябре впервые исполнит музыку рок-группы «Король и Шут» в четырех городах России. Такие хиты группы, как «Прыгну со скалы», «Лесник» и другие прозвучат в исполнении симфонического оркестра, хора и органа, а все это шоу будет сопровождаться световыми эффектами, что обеспечит зрителям полное погружение в фантастический мир, передает «Радиоточка НСН».

