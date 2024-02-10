В Петербурге отменили спектакль «Мейерхольд. Чужой театр» из-за травмы актера

Отмечается, что травму получил актер Владимир Лисецкий, исполняющий роль Петра Старковского. Он споткнулся и упал на сцене.

Премьера спектакля Валерия Фокина была назначена на 9 февраля. По словам очевидцев, артист мог споткнуться на ступеньке. Сначала действие остановили, а позже и вовсе решили отменить. Зрителей попросили покинуть зал, а Владимиру Лисецкому вызвали скорую помощь.



Так, по данным телеканала 78, Лисецкий находится дома и по рекомендации врачей временно не будет участвовать в премьере. Но его возвращения ожидают в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Московский театр кукол покажет премьеру спектакля «Маяковский — детям», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

