В Петербурге открылся фестиваль молодых кинематографистов «Белые ночи»

В конкурсную программу вошли 104 фильма из 13 стран. При этом это не только художественные фильмы, но и короткометражки, документальные ленты, мультфильмы, клипы и ИИ-проекты.

Победителей будут определять в нескольких категориях, предусмотрен и специальный приз зрительских симпатий. Имена победителей назовут на торжественном закрытии фестиваля вечером 26 апреля.

Смотр ставит своей задачей поддержку начинающих авторов.

Ранее фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



