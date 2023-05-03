Найден похититель жилетки Князева с выставки «Король и Шут» в Москве

Обнаружена похищенная раритетная жилетка одного из лидеров группы «Король и Шут» Андрея Князева. Похитителем оказался 66-летний житель российской столицы, меломан Александр Лазоревич.

Жилетка пропала с выставки, посвященной хоррор-панк-группе из Санкт-Петербурга и панк-культуре в целом в столичном арт-пространстве «Винзавод». Сотрудники галереи заявили в полицию о краже 27 апреля вечером.

Похитителю теперь грозит лишение свободы до шести лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как оказалось, стоимость похищенного раритета оценили в миллион рублей.

