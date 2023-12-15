В Петербурге откроется выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»

Отмечается, что на выставке будут представлены экспонаты, которые отражают многогранную деятельность Николая Цискаридзе. В частности, будут показаны афиши, костюмы и фотографии. Кроме того, большое внимание будет уделено изданиям академии, которые вышли при непосредственном участии Цискаридзе за прошедшее десятилетие.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Медиацентра» в парке «Зарядье» в Москве 16 декабря откроется масштабная выставка произведений Павла Филонова. Она приурочена к 140-летию гения русского авангарда, передает «Радиоточка НСН».

