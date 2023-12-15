В Петербурге откроется выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»

Юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете» откроется в Государственной театральной библиотеке 15 декабря, экспозиция приурочена к 50-летию артиста и десятилетию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Об этом сообщила пресс-служба библиотеки.

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Отмечается, что на выставке будут представлены экспонаты, которые отражают многогранную деятельность Николая Цискаридзе. В частности, будут показаны афиши, костюмы и фотографии. Кроме того, большое внимание будет уделено изданиям академии, которые вышли при непосредственном участии Цискаридзе за прошедшее десятилетие.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Медиацентра» в парке «Зарядье» в Москве 16 декабря откроется масштабная выставка произведений Павла Филонова. Она приурочена к 140-летию гения русского авангарда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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