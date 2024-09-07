В Петербурге начались съемки третьего сезона «Метода»

Съемки третьего сезона психологического триллера «Метод» стартовали в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК Life со ссылкой на пресс-службу «Кинопоиска».

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Над проектом работает команда, создавшая первый сезон «Метода» — режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Главные роли в сериале сыграют Константин Хабенский и Анна Савранская.

Действие третьего сезона происходит более чем через пять лет после финала предыдущего. Главный герой, следователь Родион Меглин, работает не один — теперь он руководит группой маньяков, которые способны вычислить серийных убийц. Следователи работают в паре, присматривая друг за другом, однако система дает сбой, когда к группе присоединяется новая героиня Лера.

Премьера нового сезона «Метода» запланирована на 2025 год.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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