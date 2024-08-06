Режиссер Быков подтвердил, что в новом «Методе» не будет Паулины Андреевой
6 августа 202413:46
Актриса Паулина Андреева не вернется к роли Есени в третьем сезоне сериала «Метод». Об этом РБК Life заявил режиссёр проекта Юрий Быков.
По его словам, в «Методе-3» женского персонажа сыграет другая актриса.
«В третьем «Методе» есть великая героиня, которую я очень быстро полюбил. На «Лихих» меня по большому счёту... тащил один артист, а здесь — актриса Анна Савранская», - сказал режиссёр.
Ранее Быков заявил, что в «Методе-3» к роли следователя Меглина вернётся народный артист РФ Константин Хабенский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru