Режиссер Быков подтвердил, что в новом «Методе» не будет Паулины Андреевой

По его словам, в «Методе-3» женского персонажа сыграет другая актриса.

«В третьем «Методе» есть великая героиня, которую я очень быстро полюбил. На «Лихих» меня по большому счёту... тащил один артист, а здесь — актриса Анна Савранская», - сказал режиссёр.

Ранее Быков заявил, что в «Методе-3» к роли следователя Меглина вернётся народный артист РФ Константин Хабенский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

