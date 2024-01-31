В Петербурге начались съемки фильма с Хабенским по роману «Авиатор»
Съемки фильма режиссера Егора Кончаловского по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» стартовали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в издавшей произведение «Редакции Елены Шубиной».
Как отметили в издательстве, производством картины с бюджетом свыше 500 млн рублей занимаются кинокомпания КИНО ТВ и группа «Красный квадрат» при поддержке Фонда кино. Генпродюсером ленты стал Сергей Катышев. Сценарий к новому фильму написали Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкевич и сам Водолазкин.
«Сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий. То, что убедительно выглядит в книге, совсем не обязательно подходит для фильма. Литература и кино — это разные стихии, и перевести с одного языка на другой — не значит сохранять все детали», — поделился писатель.
В картине Егора Кончаловского снимаются Константин Хабенский, Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Антон Шагин, Ирина Пегова. Музыку к экранизации пишет композитор Максим Фадеев.
Между тем в Сети опубликовали тизер семейной комедии «Домовенок Кузя», продюсерами которой стали братья Андреасян, пишет RT.
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